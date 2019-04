Jaki był pytany w radiu RMF FM, czy resort sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy wprowadzającym instytucję sędziów pokoju, czyli wybieranych w wyborach powszechnych osób, które zajmowałyby się drobnymi sprawami karnymi. Wprowadzenie sędziów pokoju to jeden z postulatów Kukiz'15.

"Pracujemy nad tym projektem, pracujemy nad projektem sędziów pokoju. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby w jakiejś perspektywie w Polsce - jeżeli kiedyś będę miał na to decydujący wpływ - znaczna część sędziów była wybierana w wyborach powszechnych" - oświadczył wiceminister sprawiedliwości. Podkreślił, że "wstępny projekt ustawy ws. sędziów pokoju już jest".

Zdaniem Jakiego, wybór sędziów w powszechnych wyborach sprawi, że będą oni mieli pełną świadomość, że "raz na jakiś czas będą oceniani przez ludzi, których sądzą". "Chciałbym, żeby sędziowie byli regularnie oceniani przez ludzi, to jest też władza" - dodał wiceszef MS.

Dopytywany, czy prace nad wprowadzeniem instytucji sędziów pokoju to wstęp do koalicji z Kukiz'15, Jaki odpowiedział, że "niczego nie można wykluczyć". "Ale wierzę w to, że Zjednoczona Prawica wygra wybory w taki sposób, że będzie rządziła samodzielnie" - oświadczył.