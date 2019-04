Od 4 marca 2019 r istnieje możliwość składania wniosków o e-dowód osobisty. Choć wizualnie nie różnią się one znacznie od dotychczasowych dokumentów, wyposażone są jednak w dodatkową warstwę cyfrową. Aby z niej korzystać, podczas składania wniosku o e-dowód, musisz zaznaczyć zgodę na uruchomienie certyfikatu podpisu osobistego. Dodatkowo, do skorzystania z części funkcji, niezbędne okazuje się posiadanie specjalnego czytnika kart, który następnie podłączamy do komputera. Za pomocą czytnika e-dowodu możesz się bowiem zalogować np. do serwisu obywatel.gov.pl czy podpisać pismo.

Gdzie kupić czytnik?

Tej informacji nie znajdziemy na rządowych stronach. Resort nie może polecać konkretnych modeli, gdyż w ten sposób naruszyłby zasady konkurencji. Jak udało nam się jednak ustalić, obecnie na rynku jest duży problem z dostępem do urządzeń.

- Według naszej wiedzy, jest co najmniej kilka podmiotów oferujących czytniki dla obywateli. Jak wiadomo, wiele organizacji, portali branżowych przeprowadza testy konsumenckie, także dotyczące czytników dostępnych na polskim rynku. Mogą być one pomocne podczas podejmowaniu decyzji o ewentualnym zakupie – czytamy w komunikacie przekazanym nam przez Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytniki dowodów osobistych w swojej ofercie posiada Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. Urządzenia te przystosowane są jednak tylko dla urzędników.

- PWPW oferuje czytniki e-dowodów wyłącznie dla urzędów gmin. Obywatele mogą korzystać z dowolnych czytników, niekoniecznie posiadających pinpad, jak te dedykowane urzędom. Ważne jest jednak, by czytnik obywatela spełniał wymagania techniczne, zgodne z informacjami, które można znaleźć na stronie e-dowod.gov.pl – informuje Wydział Komunikacji PWPW S.A.

Jaki czytnik?

Jeśli znajdziemy już w sieci czytnik dowodów osobistych, pamiętajmy, że musi on spełniać określone wymagania techniczne. W związku z tym MSWiA opublikowało 30 października 2018 r. na swoich stronach https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod trzy specyfikacje: wymagań dla czytników kart e-dowodu dla urzędów gmin; wymagań dla czytników kart e-dowodu dla obywateli i podmiotów zamierzających wykorzystywać funkcjonalność e-dowodu dla czytników z pinpadem oraz wymagania dla czytników kart e-dowodu dla obywateli i podmiotów zamierzających wykorzystywać funkcjonalność e-dowodu dla czytników bez pinpadu.

Czy to bezpieczne?



Czytnik nie przechowuje żadnych informacji, jest tylko narzędziem, które pozwala na komunikację z warstwą elektroniczną dowodu. Należy jednak zawsze pamiętać, by po zakończeniu pracy z e-dowodem ściągnąć go z czytnika. Wówczas następuje automatyczne zerwanie połączenia.

Do prawidłowej i bezpiecznej obsługi e-dowodu należy wykorzystywać tylko dedykowane do tego celu oprogramowanie przygotowane przez MSWiA. To zagwarantuje bezpieczne korzystanie z czytnika. Dodatkowo, każdorazowe wykorzystanie funkcji e-dowodu będzie wymagało wpisania kodu PIN nadanego przez Obywatela.

• Oprogramowanie MdO e-dowód menadżer – służy do nawiązania bezpiecznego połączenia z warstwą elektroniczną oraz zarządzania certyfikatami.

• Oprogramowanie E-dowód podpis elektroniczny – służy do podpisywania dokumentów podpisem osobistym.