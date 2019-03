Chodzi o warszawską spółkę gromadzącą ogólnodostępne dane osób prowadzących działalność gospodarczą. Firma tworzyła z nich bazy danych, pozwalające na weryfikację ich wiarygodności. Dane pochodziły m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie wszyscy przedsiębiorcy, których nazwiska widnieją w rejestrach, zostali jednak poinformowani o przetwarzaniu ich danych przez firmę.

Spółka miała wówczas powołać się na art.15 ust.5 lit.b rozporządzenia RODO, który wyłącza obowiązek informowania o przetwarzaniu danych m.in. w poniższym przypadku:

„ (…) gdy udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, lub o ile obowiązek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie”.