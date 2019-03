Resort cyfryzacji powołał w lutym Radę do spraw współpracy z Kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych osobowych. Według Kaweckiego była to odpowiedź na liczne pytania i wątpliwości zgłaszane przez Kościoły w tym obszarze. Do udziału w Radzie, która odbyła już pierwsze posiedzenie, zaproszono wszystkie ponad 180 zarejestrowanych w Polsce Kościołów i związków wyznaniowych.

"Podczas spotkania Rady okazało się, że w pewnych obszarach Kościoły mają wiele wątpliwości. Poruszano m.in. przykład udzielania sakramentu chorych. Chodzi o to, że osób chorych, nieprzytomnych w szpitalu nie można zapytać o zgodę na przekazanie ich danych o stanie zdrowia do odpowiedniego Kościoła lub związku wyznaniowego. Bo tu nie chodzi tylko o księży Kościoła katolickiego" - opisywał w rozmowie z PAP przedstawiciel resortu cyfryzacji. Jak dodał, choć ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta mówi o ostatniej posłudze wobec pacjentów, to nie uprawnia placówek do przekazywania danych wrażliwych na zewnątrz.

"Zapytania w tej sprawie zgłaszają nie tylko duchowni, ale także szpitale. Są już postępowania w tej sprawie. I wydaje się, że jest to jeden z problemów, który może zostać rozwiązany poprzez zmiany prawne" - powiedział Maciej Kawecki.

Przedstawiciel MC opisał także inny problem, który wypłynął podczas posiedzenia Rady i może znaleźć rozwiązanie legislacyjne.

"Okazało się, że część związków wyznaniowych ma zarejestrowane siedziby w prywatnych mieszkaniach, a te informacje widnieją w publicznie dostępnym rejestrze. Niektóre osoby spotykają w związku z tym nieprzyjemności. Wydaje się, że rozwiązaniem tego problemu mogłaby być zmiana katalogu danych, które w tym wypadku podlegają powszechnemu udostępnieniu" - mówił Maciej Kawecki. Jak wskazał, dyskutowane były także zagadnienia związane z archiwami i przekazywaniem do państwowego zasobu archiwalnego ksiąg parafialnych.

"Będziemy spotykać się kwartalnie i mam nadzieję, że za parę miesięcy pierwszy efekt prac Rady będzie już widoczny - będą konkrety" - zadeklarował przedstawiciel MC. Dodał, że w pierwszym posiedzeniu Rady wzięło udział ponad 50 Kościołów i związków wyznaniowych, ale nie ze wszystkimi udało się resortowi nawiązać kontakt. "Liczymy, iż kolejne zgłoszą się do resortu, by włączyć się w prace Rady" - zaznaczył.

W pracach Rady, obok MC i Kościołów biorą udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Obywatelskich w roli obserwatora oraz Rzecznik Praw Dziecka.