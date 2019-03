Wszyscy obecni na sali senatorowie zagłosowali za nowelizacją.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawo budowlanego wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Projekt przygotował Senat - jest on efektem ubiegłorocznego wniosku Ministra Inwestycji i Rozwoju do Komisji Ustawodawczej Senatu, o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., który dotyczył ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Reguluje także, w jakich specjalnościach udzielane są uprawnienia budowlane, a także, jakie wykształcenie i praktyka są wymagane dla danego rodzaju specjalności do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo w ograniczonym zakresie.

W uzasadnieniu do nowelizacji podkreślono, że zgodnie z Konstytucją "każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy; wyjątki określa ustawa". Trybunał Konstytucyjny orzekł 7 lutego 2018 r., że organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać aktów prawnych normujących kwestie ograniczania praw i wolności.

Zdaniem TK, ograniczenie uprawnień budowlanych, jako ograniczenie konstytucyjnej wolności wykonywania zawodu może nastąpić wyłącznie w ustawie Prawo budowlane, a nie w rozporządzeniu. Ponadto TK uznał, że specjalność inżynieryjna kolejowa jest jedna i przepisami rozporządzenia nie można dokonać zmiany i podziału tej specjalności na dwie, tj.: inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. To może się dokonać również jedynie na mocy ustawy.