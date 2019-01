Na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd - zapowiedział we wtorek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że takie poselskie poprawki przewidziano do senackiej noweli ustawy "przekształceniowej".