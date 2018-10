Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem, jak zabezpieczyć swój majątek”. Akcja ma skupiać się na edukacji prawnej i budowaniu świadomości, że z wieloma sprawami nie trzeba iść do sądu, wystarczy bowiem wizyta u notariusza. Takim przypadkiem jest choćby poświadczenie dziedziczenia, które od prawie 10 lat można uzyskać u notariusza znacznie szybciej niż sądowe potwierdzenie. Podobnie sytuacja ma się z podziałem majątku wspólnego, np. przy rozwodzie. W obu wypadkach jednak nie może istnieć spór między stronami – ten może rozstrzygać tylko sąd.

Innym przykładem jest art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, który pozwala na poddanie się egzekucji przy umowie pożyczki z aktu notarialnego. Znacznie ułatwia to wierzycielowi dochodzenie swoich praw. Porady w ramach Dnia Otwartego Notariatu nie będą jednak ograniczały się wyłącznie do tych spraw. Co roku korzysta z nich kilka tysięcy osób w całej Polsce.