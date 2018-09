NSA nie uwzględnił natomiast innego wniosku o zabezpieczenie - dotyczącego uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Wszystkie trzy rozstrzygnięcia zapadły w czwartek po południu.

To kolejne rozstrzygnięcia NSA w sprawie tego typu wniosków składanych przez kandydatów na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS.

W środę NSA informował o podjęciu dwóch postanowień o udzieleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów SN do Izby Karnej. Wnioski w tamtych sprawach złożyło dwóch kandydatów na sędziów Izby Karnej, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady. Wtedy również NSA nie uwzględnił m.in. innego wniosku dotyczącego kandydata do Izby Dyscyplinarnej SN.

Sędzia NSA Sylwester Marciniak pytany przez dziennikarzy w środę, czy udzielone zabezpieczenie uniemożliwia mianowanie wskazanej w uchwale osoby na sędziego SN, wskazał w odpowiedzi, że z przepisów ustawy o KRS wynika, że ci kandydaci, których odwołania zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść, będą "podlegali rozpoznaniu przy kolejnych wolnych etatach sędziowskich i obwieszczeniach o wolnych stanowiskach sędziowskich". "Należy zauważyć, że już kolejne obwieszczenia zostały dokonane i na dniach mija termin, jeśli chodzi o kolejnych kandydatów, ale to są pytania do KRS i Kancelarii Prezydenta" - dodał.

Zgodnie z obowiązującym od końca lipca przepisem ustawy o KRS, "w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN, uchylenie przez NSA uchwały KRS o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia uczestnika postępowania, który wniósł odwołanie, kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w SN, co do którego w dniu wydania orzeczenia przez NSA postępowanie przed KRS nie zostało zakończone, a w przypadku braku takiego postępowania, na kolejne wolne stanowisko sędziowskie w SN objęte obwieszczeniem".

"Musimy podporządkować się postanowieniu NSA o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej" - mówił PAP w środę po ogłoszeniu pierwszych decyzji NSA przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.