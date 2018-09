Laskowski przekazał, że wątpliwości Sądu Najwyższego dotyczą KRS. "Sąd Najwyższy zastanawia się, czy sposób powoływania sędziów do KRS jest zgodny z Polską konstytucją i standardami europejskimi.źródło: ShutterStock

Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE, z pytaniem czy sposób powoływania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodny z polską konstytucją i standardami europejskimi - przekazał we wtorek rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.