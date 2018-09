Na podpis przewodniczącego KRS czekają jeszcze trzy pozostałe uchwały ws. kandydatów na sędziów do Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Cywilnej i Karnej.

Podpisana została uchwała, którą KRS podjęła na posiedzeniu 23 sierpnia. Rada zdecydowała wtedy o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Ponieważ żadna inna kandydatura nie uzyskała wymaganej większości głosów Rady, pozostałe cztery wolne miejsca w tej Izbie zostaną obsadzone w jednym z kolejnych naborów sędziów do SN.

Jak powiedział PAP Mitera, uchwała zostanie przekazana prezydentowi dopiero po wydaniu przez przewodniczącego KRS odpowiedniego zarządzenia technicznego. Z informacji przekazanych przez biuro Rady wynika, że zarządzenie takie nie zostało jeszcze wydane.

Bezwzględną większość głosów Rady a tym samym rekomendacje KRS na stanowisko sędziego Izby Dyscyplinarnej SN uzyskali: prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek, prokurator Prokuratury Krajowej Jarosław Duś, pracownik naukowy Jan Majchrowski, prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotr Niedzielak, radca prawny Tomasz Przesławski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Adam Roch, radca prawny Adam Tomczyński, radca prawny Małgorzata Ułaszonek-Kubacka, prokurator Prokuratury Krajowej Ryszard Witkowski, prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Wygoda, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konrad Wytrykowski oraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Paweł Zubert.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia, że rekomendowana przez KRS na sędziego Izby Dyscyplinarnej SN radca prawna z Białegostoku Małgorzata Ułaszonek-Kubacka, została skazana w marcu 2017 r. przez radcowski sąd dyscyplinarny. Ułaszonek-Kubacka od wyroku się nie odwołała, więc jest prawomocny.

Zapytany o to we wtorek wiceprzewodniczący KRS Wiesław Johann stwierdził w TVN24, że "jeśli znalazła się na tej liście osoba, przeciwko której było prowadzone postępowanie dyscyplinarne, no to musi powiedzieć, że to go nieco zaskoczyło". Pytany, czy w tym przypadku popełniono błąd, odparł: "oczywiście, że tak". W jego ocenie błąd ten jest wynikiem pośpiechu towarzyszącemu pracy Rady, a także braku odpowiednich materiałów.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie.

Oprócz 12 osób do Izby Dyscyplinarnej Rada wyłoniła: 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

W końcu sierpnia w Monitorze Polskim opublikowano drugie obwieszczenie prezydenta - o ogłoszeniu naboru na 11 kolejnych wolnych stanowisk sędziowskich w SN - w Izbie Cywilnej SN do obsadzenia są cztery stanowiska, w Izbie Karnej trzy, a w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kolejne cztery.