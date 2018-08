Projekt ustawy o jawności życia publicznego pojawił się na stronach rządowego centrum legislacji już w październiku 2017 r. (ostatnia wersja projektu pochodzi ze stycznia 2018 r.) i od samego początku pory wzbudzał duże kontrowersje. Do ustawy negatywnie odnosili się nie tylko przedsiębiorcy i organizacje społeczne, ale również niektóre ministerstwa, co spowodowało, że w ostatnim czasie pojawiły się informacje o spowolnieniu prac nad ustawą, a nawet o ich wstrzymaniu i wrzuceniu projektu do sejmowej zamrażarki.