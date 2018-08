Pod koniec lipca projekt noweli ustawy o dowodach osobistych przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie, wcześniej przyjął go rząd. Równolegle projekt przekazano do notyfikacji Komisji Europejskiej. Zmiany przepisów umożliwią od marca przyszłego roku wydawanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.

"Wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego, które pozwolą zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, określi rozporządzenie MSWiA. W projekcie rozporządzenia uszczegółowiono sposób zmiany kodów umożliwiających użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (kod PIN1) oraz certyfikatu podpisu osobistego (kod PIN2). Ponadto określono sposób i tryb zawieszania certyfikatów zawartych w dokumencie" - napisano w komunikacie przesłanym przez MSWiA.

Oznacza to, że jeśli właściciel zgubi taki dokument lub zostanie mu on skradziony, będzie mógł zawiesić - na maksymalnie 14 dni - certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej e-dowodu, m.in. uwierzytelniania i podpisu osobistego. Zawieszenie certyfikatów "zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego".

"Czynności dokonane w okresie zawieszenia albo unieważnienia certyfikatów nie wywołają skutków prawnych. Po upływie 14 dni i niecofnięciu przez posiadacza dowodu zawieszenia certyfikatów dowód osobisty automatycznie zostanie unieważniony" - zaznaczono w komunikacie.

MSWiA poinformowało również, że projekt rozporządzenia zakłada, iż po trzykrotnym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu PIN1 lub kodu PIN2 zostanie zablokowana możliwość korzystania z certyfikatu. Jego przywrócenie będzie możliwe po wprowadzeniu kodu PUK.

Nowy dowód będzie - tak jak obecnie - potwierdzał tożsamość i obywatelstwo posiadacza i uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Ma być także bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

"Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo jak użycie podpisu własnoręcznego" - zapewnia MSWiA.

Nowy dowód będzie także wyposażony także w środek identyfikacji elektronicznej ("profil osobisty"), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online, co w praktyce będzie wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN.

Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie każdej osoby pełnoletniej oraz mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i dzięki temu, jak wskazuje MSWiA, posiadacz takiego dowodu będzie mógł być np. szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną są już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, na Litwie, Węgrzech i we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.