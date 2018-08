W połowie sierpnia premier Mateusz Morawiecki wskaże datę pierwszej tury wyborów samorządowych; może się ona odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. Wraz z ogłoszeniem daty wyborów, będą mogły rejestrować się komitety wyborcze; do zawiadomień o utworzeniu komitetu trzeba załączyć listy poparcia z nazwiskami, adresami i numerami PESEL.

Ministerstwo Cyfryzacji podało w komunikacie, że rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) "w żadnym zakresie nie zmienia zasad związanych ze zbieraniem list poparcia w trakcie kampanii wyborczych". Wskazano, że identyczne zasady obowiązywały w tym zakresie przed 25 maja br., a więc przed datą rozpoczęcia obowiązywania RODO.

"Zapewnienie poszanowania prywatności osób wpisujących się na listy poparcia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami ani kosztami czy reorganizacją samych działań podejmowanych w tym zakresie. Wystarczy, by lista poparcia znajdowała się pod nadzorem osoby zbierającej podpisy (co i tak zawsze się dzieje). Należy też wskazać, że nawet gdyby osoba składająca podpis zobaczyła dane innych osób podpisanych na liście, RODO nie ma do niego zastosowania" - ocenił resort.

Jak podkreślono w komunikacie, rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych przez osobę w ramach jej działań czysto osobistych lub domowych, czyli bez związku z działalnością gospodarczą. "Pozyskanie przez osobę wpisującą się na listę poparcia danych innych popierających jest czynnością osobistą" - wskazano.

9 lipca przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński zwrócił się do prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Edyty Bielak-Jomaa z prośbą o opinię dot. zbierania przez komitety wyborcze podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego oraz zgłoszenie list kandydatów na radnych.

25 maja w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zakłada m.in. prawo do usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat. Rozporządzenie stanowi, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Przewiduje kary za naruszenie prawa do ochrony danych - do 20 mln euro lub 4 proc. obrotu firmy.

Unijne przepisy dotyczą wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych, które przetwarzają dane osobowe. W RODO zdefiniowano je jako dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Chodzi o imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, numer IP komputera, dane lokalizacyjne, kod genetyczny, poglądy polityczne, historię zakupów.