Za sprawą tragedii na dorocznym festiwalu „Dni i Noce Szczytna”, którego jedną z wielu atrakcji była karuzela i przez którą doszło do śmierci 9-letniego chłopca, wróciła dyskusja o organizacji imprez masowych, w tym o odpowiedzialności organizatora. Zwłaszcza że takich wydarzeń ostatnio nie brakuje, bo wakacje to czas, gdy samorządy prześcigają się w pomysłach na różnego rodzaju festyny i koncerty plenerowe. W końcu mają one nie tylko zapewnić rozrywkę mieszkańcom, ale i przyciągnąć turystów. Ale zabawa powinna być przede wszystkim bezpieczna. I pod tym kątem trzeba szczególnie sprawdzić lunaparki, z reguły oblegane przez dzieci i ich opiekunów.