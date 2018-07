RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 2)

W drugiej części komentarza do przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000; dalej: u.o.d.o.) omawiamy przepisy odnoszące się do dwóch nowych instytucji, które zostały wprowadzone do porządku prawnego państw członkowskich Unii Europejskiej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 s.1; dalej: RODO). Pierwszą z nich jest instytucja dobrowolnej certyfikacji.