Sejm przyjął nowelę o prawie prasowym dot. prawa do udzielania informacji

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy prawo prasowe, mającą m.in. rozszerzyć prawo do udzielania informacji prasie na osoby przebywające w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi. Ma to dostosować ustawę do zapisów konstytucji.