Co wyprowadziło posła PiS z równowagi? Chodziło o odpowiedź Adama Bodnara na pytanie zadane przez posła Kazimierza Smoleńskiego dotyczące ilości spraw wycofanych przez Rzecznika z Trybunału Konstytucyjnego.

Przytaczamy poniżej wymianę zdań pomiędzy Adamem Bodnarem i Stanisławem Piotrowiczem

Adam Bodnar: - Dostrzegliśmy zmiany składu Trybunału Konstytucyjnego, aby się nie pojawiło żadne zdanie odrębne w sprawach. To był jeden z powodów wycofywania wniosków. Mówię to z całą mocą: w sprawach, które mają znaczenie ustrojowe, sprawach, w których istnieje głęboki i interes polityczny, nie można liczyć na niezależność Trybunału. To jest związane z orzekaniem osób, które są nieuprawnione...

Stanisław Piotrowicz: – I mówi to organ konstytucyjny

A. Bodnar: Tak, mówię to...

S. Piotrowicz: Pańskie wystąpienie było i jest polityczne. Pan nie reprezentuje obywateli. Zamykam dyskusję. Pozostaje wybór sprawozdawcy. Czy pan Grzegorz Wojciechowski wyraża zgodę? Tak. Zostaje sprawozdawcą.

Po tak zakończonej wymianie zdań poseł Piotrowicz ostatecznie zamknął posiedzenie, co uniemożliwiło udzielenie odpowiedzi Bodnarowi na pytania zadane przez innych posłów. Co istotne, rzecznik wcześniej zwrócił uwagę, iż pracownicy jego biura nie zostali wpuszczeni na teren Sejmu. Bez znaczenia okazał się fakt, iż Biuro Przepustek zostało wcześniej poinformowane o zamiarze uczestnictwa pracowników RPO w posiedzeniu.

Samo zachowanie posła Piotrowicza spotkało się natomiast z szybką reakcją organizacji pozarządowych. Jeszcze tego samego dnia wystosowali oni list, który jednoznacznie ocenia postawę przewodniczącego komisji. Wskazują oni, że przewodniczący między innymi upolitycznił odbywające się posiedzenie.

Oto pełna treść listu podpisanego przez przedstawicielu pięciu organizacji pozarządowych, który wzięli udział w środowym posiedzeniu.