Na początku piątej części komentarza omawiamy zmiany w kodeksie wyborczym dotyczące powoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Zakładają one odejście od wyłącznie sędziowskiego profilu składu tego organu. Nowelizację przepisów w tym zakresie tłumaczono tym, że dotychczasowa reguła obsadzania stanowisk była niezgodna z rekomendacjami Komisji Weneckiej zawartymi w Kodeksie dobrej praktyki w sprawach wyborczych. Zgodnie z jego postanowieniami w składzie centralnej komisji powinni się znaleźć przedstawiciele partii politycznych. W literaturze wskazuje się już jednak, że nowelizacja kodeksu nie zrealizowała w pełni tych rekomendacji. A to z tego powodu, że oprócz prawników w PKW winny się znaleźć także osoby mające wiedzę i doświadczenie w innych obszarach, takich jak: socjologia wyborcza, politologia, informatyka czy matematyka. Takiego zaś rozwiązania zmienione przepisy nie przewidują. Nowe regulacje w sposobie powoływania członków komisji wejdą w życie od 12 listopada 2019 r.

W dalszej kolejności przedstawiamy nowości odnoszące się do komisarzy wyborczych. I tu także główna zmiana polega na odejściu od obsadzania tego stanowiska wyłącznie przez sędziów. Eksperci powszechnie to krytykują – uważają, że powinno zachować się dotychczasowy stan prawny.

Dziś omawiamy także nowe regulacje dotyczące sposobu powoływania szefa Krajowego Biura Wyborczego. Według nich nadal wyznacza go przewodniczący PKW, ale jego uprawnienia w tym zakresie są ograniczone, gdyż trzech kandydatów przedstawia minister spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa Kancelarii Sejmu, szefa Kancelarii Senatu oraz szefa Kancelarii Prezydenta RP. Od 3 marca 2018 r. stanowisko szefa KBW piastuje Magdalena Pietrzak, której jednym z pierwszych zadań jest powołanie kilku tysięcy urzędników wyborczych działających w gminach. Zgodnie z nowelizacją tworzą oni korpus urzędników wyborczych. Utworzenie korpusu spowodowało uchylenie regulacji kodeksowych, które przewidywały możliwość ustanawiania pełnomocnika do spraw wyborów przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę i marszałka województwa. Ponadto skutkuje to zmianami w kodeksie wyborczym – w zakresie współdziałania organów wyborczych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Urzędnicy wyborczy powoływani są na sześć lat, a ich zadania obejmują ważne kwestie organizacyjne dotyczące przeprowadzania wyborów na najniższym szczeblu, m.in. zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych.©℗

