Hasłem przewodnim proponowanych zmian była ochrona państwowej ziemi rolnej przed jej spekulacyjnym wykupem przez podmioty krajowe i zagraniczne. W tym celu m.in. (1) wstrzymano sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez okres 5 lat od dnia wejścia ustawy w życie (do 30 kwietnia 2021 roku), (2) wprowadzono umowę dzierżawy jako podstawową formę udostępniania państwowych gruntów rolnych, (3) ustalono, że po upływie moratorium na sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych będą one mogły być zbywane na rzecz ograniczonego kręgu podmiotów (m.in. na rzecz rolnika indywidualnego), (4) nabywca nieruchomości rolnej będzie musiał zobowiązać się w umowie sprzedaży (zawartej po 30 kwietnia 2021 roku) do nieprzenoszenia własności nieruchomości przez okres 15 lat od dnia jej nabycia, prowadzenia na niej w tym okresie działalności rolniczej, czy też nieustanawiania hipoteki na rzecz innych podmiotów niż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („Krajowy Ośrodek”).

Nazwa ustawy oraz niektóre przekazy medialne dotyczące jej przedmiotu były jednak mylące – ustawa dotyczy w głównej mierze ziemi rolnej znajdującej się w rękach osób prywatnych. Kluczowe zmiany dla podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych lub dla przedsiębiorców zamierzających nabyć tego typu nieruchomości zawierają się w części ustawy traktującej „o zmianie niektórych ustaw”.

Po wejściu w życie ustawy obrót prywatnymi nieruchomościami rolnymi (za wyjątkiem tych, których powierzchnia jest mniejsza niż 0,3 ha) doznał fundamentalnych ograniczeń i to zarówno w sferze bezpośredniego nabywania własności i użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych (asset deal), jak i nabywania praw udziałowych w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi takich nieruchomości (share deal). Wynika to z nowelizacji przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które wprowadza omawiana ustawa.

Nowelizacja przewiduje, że nabywcą nieruchomości rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje rolnicze, zamieszkała na terytorium gminy miejsca położenia nieruchomości i prowadząca osobiście gospodarstwo rolne. Ustawa przewiduje co prawda wyjątki, kiedy posiadanie przymiotu rolnika indywidualnego nie będzie konieczne (np. zwolnione z tego obowiązku będą kościoły i związki wyznaniowe), jednak są to przypadki zupełnie wyjątkowe, które nie znajdują zastosowania w obrocie profesjonalnym. Pozostałe osoby (w tym spółki prawa handlowego) zamierzające nabyć nieruchomość rolną muszą uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na takie nabycie, wydawaną w formie decyzji administracyjnej, po spełnieniu odpowiednich przesłanek określonych w ustawie. Analiza wymogów ustawowych prowadzi jednak do wniosku, że uzyskanie takiej zgody przez przedsiębiorcę jest w praktyce mało prawdopodobne, jeśli nie niemożliwe.

Nowe przepisy spowodowały ponadto, że nabycie nieruchomości rolnej przez inwestora może nie mieć ekonomicznego uzasadnienia. Nabywca nieruchomości rolnej doznaje bowiem znaczących ograniczeń w zakresie wykonywania prawa własności nieruchomości. W szczególności, w okresie co najmniej 10 lat od dnia nabycia, jest zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabywana nieruchomość. W tym okresie wyłączona jest możliwość zbywania nieruchomości, jak również oddawania jej w posiadanie innym podmiotom (np. w dzierżawę lub najem). W konsekwencji, od 30 kwietnia 2016 roku nieruchomości rolne nie mogą być nabywane dla innych celów niż prowadzenie gospodarstwa rolnego, co z pewnością spowoduje spadek zainteresowania ich nabyciem, a w konsekwencji znaczący spadek ich cen.

Nowelizacja rozszerzyła również zakres prawa pierwokupu przysługującego Krajowemu Ośrodkowi. Dotychczasowa norma obszarowa 5 ha zniknęła z ustawy, co spowodowało, że Krajowy Ośrodek ma prawo pierwokupu każdej nieruchomości rolnej, bez względu na jej powierzchnię.

Istotne i niespotykane dotąd zmiany dotyczą obrotu prawami udziałowymi w spółkach, które posiadają grunty rolne. Nowe przepisy przyznają Krajowemu Ośrodkowi prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Jedyne wyłączenie dotyczy sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu na giełdzie. W celu wykonania prawa pierwokupu Krajowemu Ośrodkowi przysługuje prawo przeglądania ksiąg i dokumentów spółki oraz żądania informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w jej księgach i dokumentach. Bardzo szeroki zakres prawa pierwokupu udziałów powoduje, że Krajowy Ośrodek może nabywać udziały i akcje w spółkach, w których nieruchomości rolne stanowią nawet marginalną część ich majątku. Ciekawostką jest, że spod ograniczeń wynikających z ustawy wyłączone są przypadki nabycia udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, które są wspólnikami w spółkach posiadających nieruchomości rolne. Przykładowo, jeżeli spółka A, która nie ma nieruchomości rolnej, ale ma udziały w spółce B, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, planuje sprzedaż tych udziałów, to sprzedaż udziałów w spółce B podlegać będzie ograniczeniom wynikającym z prawa pierwokupu, podczas gdy obrót udziałami spółki będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach, bez konieczności stosowania konstrukcji warunkowych spowodowanych uprawnieniami Krajowego Ośrodka z tytułu pierwokupu. Wynika to z literalnego brzmienia art. 3a znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w myśl którego prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ograniczone jest wyłącznie do udziałów i akcji w spółkach, które są właścicielami nieruchomości rolnych.

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczy również zmian personalnych w spółkach osobowych. W przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika Krajowy Ośrodek ma prawo złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości rolnej za zapłatą jej wartości rynkowej. Powyższe oznacza, że spółki osobowe mają obowiązek powiadomienia Krajowego Ośrodka o każdej zmianie lub przystąpieniu nowego wspólnika do spółki, w celu umożliwienia Krajowemu Ośrodkowi skorzystania z prawa przejęcia nieruchomości rolnej znajdującej się w zasobie takiej spółki.

Ustawa nie ma mieć zastosowania do nieruchomości, które położone są na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Dodatkowo spod jej działania wyłączone zostały nieruchomości rolne, co do których przed dniem wejścia w życie Ustawy (przed 30 kwietnia 2016 roku) wydane zostały ostateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika nierolnicze przeznaczenie objętych nimi nieruchomości.

W celu wyeliminowania negatywnych skutków Ustawy w jej obecnym brzmieniu inwestorzy mogą starać się w gminie o uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla interesujących ich terenów lub o ich zmianę, w sytuacji, gdy aktualne plany przewidują dla danych nieruchomości rolnicze przeznaczenie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że procedura uchwalenia lub zmiany planu miejscowego jest czasochłonna, a poza tym pozostaje w gestii władz lokalnych i co za tym idzie, inwestor nie może mieć nad nią pełnej kontroli. Dla obszarów, dla których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, alternatywą pozostaje uzyskanie pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w rozumieniu prawa budowlanego i rozpoczęcie budowy. W sytuacji, w której inwestor uzyska decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej (tzw. „odrolnienie”), a następnie pozwolenie na budowę, w oparciu o które rozpocznie formalnie realizację inwestycji na nieruchomości (np. dokona geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie), stanowić to będzie podstawę do zmiany oznaczenia nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków. Zmiana oznaczenia nieruchomości w ewidencji z rolnej na nierolną spowoduje z kolei utratę przez nieruchomość przymiotu nieruchomości rolnej w rozumieniu Ustawy, a co za tym idzie, nie będą miały do niej wówczas zastosowania wszelkie ograniczenia, w tym w szczególności zakaz sprzedaży.

W dniu 9 listopada 2017 roku do Rady Ministrów wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który ma na celu m.in. zniesienie niektórych ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych oraz trybu postępowania oraz przesłanek warunkujących wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na nabycie nieruchomości rolnej.

Z punktu widzenia działalności gospodarczej istotne są następujące propozycje zmian:

1. wyłączenie spod ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej przypadku, gdy nabycie to następuje w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego (obecnie zwolnienie dotyczy wyłącznie postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego);

2. wyłączenie stosowania prawa pierwokupu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych, które posiadają nieruchomości rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha;

3. zniesienie prawa nabycia nieruchomości rolnych od spółek osobowych posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha;

4. nałożenie na notariusza obowiązku przekazania odpisu umowy przenoszącej własność nieruchomości rolnej albo jej części do właściwego dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Ponieważ projekt jest na etapie konsultacji publicznych prowadzonych przez Radę Ministrów, jego treść może wciąż podlegać znaczącym zmianom. Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie tekstu projektu ustawy udostępnionego 9 listopada 2017 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.