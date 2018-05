W założeniu procedury przyśpieszone tworzy się do rozwiązywania drobnych i nieskomplikowanych spraw. Postępowanie charakteryzować się będzie znacznie krótszymi terminami poszczególnych czynności i uproszczeniem podstawowego trybu procedowania. Polega to na powierzeniu sprawy co do zasady tylko jednemu arbitrowi, ograniczeniu przeprowadzania rozprawy lub rezygnacji z niej na rzecz postępowania dowodowego prowadzonego w oparciu o dokumenty (np. dowód z opinii biegłego przeprowadzany jest wyłącznie na podstawie opinii pisemnej).

W procedurze przyspieszonej obowiązkowe jest posiedzenie organizacyjne oraz wydanie postanowienia określającego harmonogram postępowania. A komunikacja i doręczenia odbywają się co do zasady drogą elektroniczną (doręczenia w formie tradycyjnej mają charakter awaryjny).

- Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zdecydował o wprowadzeniu nowego przepisu, który regulować będzie szybką ścieżkę proceduralną, w odpowiedzi na liczne postulaty przedsiębiorców oraz po analizie zmian wprowadzanych przez wiele instytucjonalnych sądów arbitrażowych w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Mając na uwadze wzrost popularności postępowania arbitrażowego, w naszej ocenie warto maksymalnie skrócić czas trwania arbitrażu – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Procedura przyspieszona wdrożona przez SA przy KIG została oparta o model opt-out, tj. po spełnieniu określonych kryteriów sprawy o WPS do 80 tys. zł są automatycznie kierowane do trybu przyśpieszonego. W pozostałych przypadkach nastąpi to, jeżeli strony wyrażą na to zgodę. Niezależnie od WPS, na każdym etapie postępowania, strony będą mogły podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania procedury przyspieszonej, co będzie równoznaczne z rozpoznaniem sprawy na zasadach ogólnych. Taką decyzję będzie mógł także podjąć arbiter lub zespól orzekający. Strony mają również możliwość modyfikowania zakresu zastosowania procedury przyspieszonej.

W ramach procedury przyspieszonej wyrok powinien zostać wydany w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia lub podpisania protokołu posiedzenia organizacyjnego.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został powołany 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.

Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu państwowego.

Agnieszka Durlik, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie