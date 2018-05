- Dane osobowe musimy chronić. I po to jest RODO. Po to, by uświadamiać, że numer PESEL, numer dowodu, imię i nazwisko i wszelkie dane, które pozwalają na identyfikację nas w świecie fizycznym, jak i wirtualnym - to coś, czego nie powinniśmy powierzać byle komu. Nasze dane osobowe to dobro, z którym należy się obchodzić bardzo ostrożnie i odpowiedzialnie - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski w drugim odcinku naszej serii „Oto RODO”.