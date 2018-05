Co zalicza się do gier hazardowych?

Pojęciem „gry hazardowe” określa się gry losowe, zakłady wzajemne oraz gry na automatach.

Do gier losowych zaliczają się: gry liczbowe, loterie pieniężne/fantowe/promocyjne, gry cylindryczne, telebingo, niektóre gry w karty (black jack, poker, baccarat), gra w kości oraz bingo pieniężne.

Celem zakładów wzajemnych jest zdobycie nagrody pieniężnej bądź finansowej. Polegają one na:

typowaniu wyników zawodów sportowych (totalizatory);

odgadywaniu toku zdarzeń, np. wyniku wyścigu konnego, przez zainteresowanych, którzy uiszczają wpłaty. Wysokość późniejszych wygranych zależy od stosunku wpłaconej stawki do wygranej - ustala się go wcześniej z osobą przyjmującą zakłady(bukmacherstwo).

Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.

Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo stanowi monopol państwa.

Zezwolenia na działalność

Działalność w zakresie:

gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry;

gry bingo pieniężne jest możliwa dopiero po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne;

zakładów wzajemnych wiąże się z koniecznością otrzymania zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

Zezwoleń na prowadzenie kasyna, salonu binga pieniężnego oraz urządzanie zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Kto może ubiegać się o koncesję na prowadzenie kasyna lub salonu gry?

O koncesję lub zezwolenie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują:

legalność źródeł pochodzenia kapitału;

niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;

niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Działalność w obszarze wspomnianych gier - gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach, gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych- mogą wyłącznie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium RP. Do obejmowania udziałów w takowych uprawniona jest:

osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA;

osoba fizyczna, będąca obywatelem państwa należącego do UE lub EFTA.

Organizacja loterii i binga fantowego

Loterie audiowizualne być urządzane (na podstawie koncesji) jedynie przez spółki akcyjne/ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zezwoleń na urządzanie loterii oraz binga fantowego udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. Jeśli zasięg loterii/ bingo jest szerszy, zezwolenia udziela dyrektor izby celnej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Warunkiem urządzania gier objętych monopolem państwa jest zatwierdzenie ich regulaminu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Obowiązek posiadania świadectwa zawodowego

Do posiadania świadectwa zawodowego zobligowane są osoby sprawujące nadzór nad grami hazardowymi, m.in. .: dyrektorzy oddziałów, ośrodków gier oraz ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, inspektorzy w ośrodkach gier, kasjerzy stołu. Obowiązek ten spoczywa także na osobach przewodzących rozgrywkami, tj. :przyjmujących zakłady, krupierach, prowadzących kolektury gier liczbowych, obsługujących automaty lub urządzenia do gier.

Świadectwo zawodowe wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Uzyskać je może osoba, która spełnia poniższe kryteria:

cieszy się nienaganną opinią;

posługuje się językiem polskim w stopniu pozwalającym na pełnienie funkcji lub zajmowanie stanowiska, o które się ubiega;

nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

posiada wiedzę potwierdzoną egzaminem zawodowym, który sprawdza znajomość przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji lub zajmowania danej posady.

Warunki prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych

Ustawa określa wymaganą wysokość kapitału spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością urządzających gry hazardowe. Kapitał ten nie może wynosić mniej niż:

4 000 000 zł - dla gier urządzanych w kasynie gry;

2 000 000 zł – dla gier urządzanych w salonie gry bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych;

We wspomnianych spółkach (wyłączając jednoosobowe spółki Skarbu Państwa) nie mogą być udzielane akcje uprzywilejowane, a maksymalna wartość akcji przysługujących jednemu podmiotowi nie może przekraczać jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego spółki. Wszystkie wydawane akcje mają być ponadto imienne.

Gdzie można urządzać gry hazardowe?

Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry. Bingo pieniężne może być organizowane tylko w salonach tej gry, a zakłady wzajemnie można przyjmować wyłącznie w wyznaczonych do tego celu punktach.

Prawo zezwala na zbudowanie tylko jednego kasyna w miejscowościach liczących do 250 tys. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż jedno kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa.

Jeśli chodzi o salony binga pieniężnego, to mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców – jeden salon. W całym województwie liczba takich salonów nie może przekraczać jednego na pełne 300 tys. mieszkańców województwa.

Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych

Do miejsc, gdzie urządzane są gry i punktów przyjmowania zakładów wzajemnych wstęp mają jedynie osoby pełnoletnie. Tylko one mogą także brać udział w grach losowych (z wyjątkiem loterii fantowych i loterii promocyjnych). Podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier ma obowiązek umieszczenia informacji o zakazie uczestnictwa w nich osób poniżej 18. roku życia. Jest też upoważniony do żądania okazania dokumentu tożsamości.

Nielegalne jest reklamowanie i promocja gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Zabrania się również informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w obszarze powyższych. Wyjątek stanowi sponsorowanie przez organizatora zakładów wzajemnych – dopuszcza się informowanie o tym fakcie, ale tylko przez podanie nazwy takiego podmiotu.

Zakazane jest urządzanie w kasynach gry pokera, w którym uczestnicy grają między sobą, z wyjątkiem urządzania turniejów gry pokera na podstawie udzielonego zezwolenia. Można je uzyskać, jeśli w wydarzeniu zechce uczestniczyć minimalnie 10 graczy. W terminie do 25. dnia miesiąca następnego podmiot urządzający turniej musi poinformować organ, który wydał pozwolenie, o wygranych w turnieju i rozliczeniu podatku od gier.

Niedozwolone jest również zawieranie i przyjmowanie zakładów wzajemnych na wyniki gier liczbowych.

Opłaty związane z urządzaniem gier

Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych ma obowiązek uiszczenia opłat:

za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń;

egzaminacyjnej;

za wydanie świadectwa zawodowego.

Od gier hazardowych pobierany jest też podatek. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które prowadzą działalność w zakresie gier hazardowych. Podatnikami są również podmioty organizujące gry stanowiące monopol państwa – gry liczbowe, loterie pieniężne i gry telebingo - oraz uczestnicy turniejów pokerowych.