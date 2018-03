W informacji opublikowanej na stronach prezydenta czytamy, że "ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych wraz z ustawą o komornikach sądowych (uchwaloną przez Sejm w dniu 22 marca 2018 r.) zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji".

Jak dodano, "ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. reguluje wysokość kosztów komorniczych, określa zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów. Celem ustawy jest wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania systemu egzekucji sądowej oraz przyjęcie rozwiązań motywujących dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi".

"Szacuje się, że średnia opłata komornicza wynosi obecnie około 12,5 proc. wyegzekwowanej kwoty, a w niektórych kancelariach sięga 15 proc. Po wejściu w życie tej ustawy średnia opłata spadnie do 10 proc., a w niektórych przypadkach do 3 proc. (jeżeli spłata długu nastąpi w ciągu miesiąca od powiadomienia o wszczęciu egzekucji)" - poinformowano.

Przypomniano również, że "koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego, poniesione w toku prowadzonego przez niego postępowania, oraz opłaty komornicze. Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych powinno zawierać szczegółowe wyliczenie kosztów wraz z dokładnym określeniem sposobu ich wyliczenia".

Kancelaria prezydenta informuje ponadto, że "ustawa utrzymuje tradycyjny podział kosztów na opłaty i wydatki. Dokonuje też podziału opłat na stosunkowe i stałe. W zakresie trybu pobierania opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych utrzymano dotychczasowe rozwiązanie, zgodnie z którym opłatę egzekucyjną komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do wartości tego świadczenia".

W komunikacie podkreślono, że "nową zasadą jest określenie wysokości opłat minimalnych, maksymalnych oraz stałych w sposób kwotowy, a nie tak jak dotychczas – w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Jednym z podstawowych założeń ustawy jest jednoznaczne określenie, że opłata egzekucyjna ma, co do zasady, stałą wysokość określoną jako 10 proc. egzekwowanego roszczenia".

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.